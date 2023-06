Gewusst? Diese Lebensmittel lagern die meisten Menschen falsch

Wurzelgemüse entgrünen

Wurzelgemüse wie Radieschen, Karotten, Kohlrabi oder Rote Beete sollten ohne ihre grünen Blätter im Kühlschrank gelagert werden. Denn sie entziehen den Wurzeln (also dem eigentlichen Gemüse) viel Wasser und trocknen sie aus. Am besten lagert man das entgrünte Wurzelgemüse in einer Dose oder in einem feuchten Tuch im Gemüsefach. In den Müll müssen Kraut und Blätter aber nicht: Sie können bedenkenlos in Salaten, Pestos oder im Smoothie verwertet werden.