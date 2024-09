«Ghost»-Neuauflage? Die schlimmsten Remakes der Filmgeschichte

«Ben Hur»

Apropos grosse Namen – wohl keiner ist in der Filmgeschichte so klangvoll wie «Ben Hur». William Wylers (1902–1981) Monumentalfilm von 1959 mit Charlton Heston (1923–2008) in der Titelrolle ist ein Werk der Superlative. Bis heute ist er mit seinen elf Oscars nur einer von drei Filmen, die diese Bestmarke einfahren konnten. Eine gewisse Hybris darf Filmemacher Timur Bekmambetow (63) angesichts seines «Ben Hur»–Remakes von 2016 also durchaus unterstellt werden. Statt echter Kulissen wurde fleissig auf Computertechnik zurückgegriffen, ausserdem ratterte der Film in knapp zwei Stunden die Heldenreise herunter, die sich im Original fast die doppelte Zeit gönnte. Weniger ist eben nicht immer mehr – vor allem nicht an den Kinokassen, wo «Ben Hur» von 2016 kolossal floppte.