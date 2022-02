«Ghostbusters»-Regisseur Ivan Reitman ist gestorben

«Ghostbusters»-Regisseur Ivan Reitman (1946-2022) ist am Samstag (12.2.) in Montecito, Kalifornien, friedlich im Schlaf gestorben, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AP bestätigte. Der in der Tschecheslowakei geborene kanadische Filmregisseur und -produzent wurde 75 Jahre alt.