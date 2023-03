«Ghosted»: Im Trailer zum Apple-Film ghostet Ana de Armas Chris Evans

Zum starbesetzten neuen romantischen Action-Film «Ghosted» mit den Superstars Chris Evans (41) und Ana de Armas (34) in den Hauptrollen ist ein erster Trailer erschienen. In dem Film, der auf dem Streamingdienst Apple TV+ erscheinen wird, kommen die Ereignisse ins Rollen, als de Armas' Figur Sadie den von Evans verkörperten Cole nach einem bezaubernden ersten Date ghostet. Der romantische Agenten-Film wird weltweit am 21. April auf Apple TV+ erscheinen, wie der am heutigen Tag veröffentlichte Trailer verrät.