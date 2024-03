Gibt es überhaupt keine Comeback-Pläne von Stefan Raab?

Seit knapp zehn Jahren ist der Kult–Moderator Stefan Raab (57) im selbst verordneten Ruhestunde. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video am Karfreitag 2024 machte den Fans jedoch Hoffnung. Der Inhalt: Sein ehemaliger Praktikant Elton (52) rudert an einem verlassenen See zum fischenden Raab und bittet ihn, wieder vor die Kamera zu treten. Raab wiegelt jedoch ab und meint, er würde lediglich Influencer werden wollen. Der angebliche Deal am Ende: Wenn Elton ihm innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower besorgt, macht Raab wieder was. Was genau bleibt jedoch ungewiss.