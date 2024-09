Giftiges Grinsen und gemeinsamer Wahnsinn: Die Kinotipps im Oktober

Nach dem durchaus gelungenen Auftakt der «Venom»–Reihe im Jahr 2018 fiel Teil zwei rund drei Jahre später doch deutlich schwächer aus. Nun, nach drei weiteren Jahren, steht mit «The Last Dance» das Finale der Trilogie an. Den Spass an seiner zwiegespaltenen Rolle, das zeigten bereits die Trailer, hat Hardy noch immer nicht verloren. In den beiden Vorgängern war es zuweilen gar der Schauspieler, der seinem computergenerierten Alter Ego die Show zu stehlen wusste.