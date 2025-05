Gigi Hadid & Bradley Cooper machen es vor: So gelingt der Partnerlook

Partnerlooks sind spiessig und langweilig? Dass dem nicht so ist, beweisen seit einiger Zeit Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50). Das Paar, das seine Beziehung lange aus der Öffentlichkeit heraushielt, erschien zuletzt zur Geburtstagsfeier von Hadid in New York in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits. Das Model feierte seinen 30. Geburtstag stilvoll – in einer schwarzen Lederhose von Khaite, kombiniert mit einem weissen Bodysuit von Schiaparelli und einer Clutch von Jimmy Choo. Cooper ergänzte den Look seiner Partnerin mit einer schwarzen Lederjacke, einem dunkelblauen Cordhemd und passender Hose.