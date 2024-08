Gigi Hadid: Familienurlaub mit Bradley Cooper und seiner Tochter

Neben Hadid, Cooper und dessen Tochter ist auf den Bildern auch Gloria Campano zu sehen, die Mutter des Schauspielers. Die Gruppe reiste im Privatjet nach Sardinien und wurde am dortigen Flughafen mit einem SUV abgeholt. Dieser kutschierte sie zum Hafen, wo sie sich per Boat zu einer Luxusjacht bringen liessen. Cooper wurde dabei auch Hand in Hand mit seiner Mutter und seiner Tochter abgelichtet, seine Freundin und er berührten sich mehrmals an der Hüfte.