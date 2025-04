Gigi Hadid feiert 30. Geburtstag: Sechs Fakten über das Model

Sie hatte einen Plan B

Wenn es mit dem Modeln nichts geworden wäre, hätte Gigi Hadid sich auch einen anderen Job vorstellen können, wie sie einmal «Vogue» verraten hat. 2013 begann sie ein Studium der Kriminalpsychologie in New York: «Mich hat Kriminalpsychologie schon immer interessiert.» Es sei sehr spannend zu versuchen, «die Gehirne der Leute zu entschlüsseln und herauszufinden, wieso sie Verbrechen begehen». Ganz am Anfang habe sie Ärztin werden wollen. «Dann wollte ich Gerichtsmedizinerin werden. Aber für einen Abschluss als Forensikerin muss man um die acht Jahre studieren», erklärte sie weiter.