Gigi Hadid: «Ich bin nicht der schönste Mensch der Welt»

«Technisch gesehen» sei sie ein «Nepo Baby». Dieser Begriff ist seit Dezember 2022 in aller Munde. Das «New York Magazine» bezeichnete in einem Artikel Stars, die hauptsächlich wegen ihrer prominenten Erzeuger in der Branche erfolgreich sind, mit diesem Begriff, der sich auf das Wort Nepotism (deutsch: Vetternwirtschaft) bezieht. Das Magazin nannte unter anderem Lily-Rose Melody Depp (23), Dakota Johnson (33) und John David Washington (38) als Beispiele.