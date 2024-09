Gigi Hadid und Zayn Malik feiern Geburtstag von Tochter Khai

«Sie liebt Tiere, Musik, Baby Yoda, alles in der Natur und Käfer», beschreibt Hadid ihre Tochter. Zudem verbringe sie am liebsten den ganzen Tag im Wasser. Sie sei «neugierig, abenteuerlustig, liebevoll und so witzig», heisst es weiter. «Khai, es ist die grösste Freude und der grösste Stolz meines Lebens, deine Mama zu sein! Danke für die besten vier Jahre meines Lebens.»