Gigi Hadid verurteilt die Ermordung unschuldiger Menschen in Israel

Die Hadid–Schwestern lösten 2021 Entrüstung aus

Sowohl Gigi als auch ihre Schwester Bella Hadid (27) haben sich in der Vergangenheit für Palestina eingesetzt und an Märschen und Demonstrationen teilgenommen. Sie wurden dafür kritisiert, dass sie ihre antiisraelischen Gedanken online teilten – insbesondere in einem Beitrag aus dem Jahr 2021, in dem behauptet wurde, Israel sei kein Land, sondern ein kolonisiertes Land. Im Gegensatz zu Gigi hat sich Model Bella Hadid– eine entschiedene Pro–Palästina–Aktivistin – noch nicht öffentlich zu den Anschlägen geäussert, bei denen mehr als 1.000 Menschen getötet wurden.