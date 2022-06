Gigi und Bella Hadid sind nach krassem Umstyling kaum wiederzuerkennen

Marc Jacobs liebt den neuen Look

Bella, die während einer Probe der Show zunächst in einem weissen Bademantel über den Laufsteg schwebte, teilte erste Impressionen des neuen Looks in einem Instagram-Beitrag. Darauf zu sehen: Die 25-Jährige mit Sidecuts sowie einem raspelkurzen Pony. Offenbar befand sich Hadid zu diesem Zeitpunkt in der Maske, denn in ihren pechschwarzen Haaren stecken noch einige Haarspangen und Clips. Marc Jacobs persönlich kommentierte den Beitrag mit den Worten: «Danke liebe Bella! Ich liebe dich» und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu.