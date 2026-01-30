Gil Ofarim: Anwalt des Hotelmitarbeiters meldet sich zu Wort

Der Hintergrund: Im Oktober 2021 hatte der jüdische Musiker ein Video in den sozialen Medien geteilt, das für enormes Aufsehen sorgte. Darin beschuldigte er einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels, sich ihm gegenüber antisemitisch verhalten zu haben. Der Hotelmitarbeiter bestritt die Vorwürfe vehement und zeigte Ofarim wegen Verleumdung an. Im November 2023 begann der Prozess vor dem Landgericht Leipzig – und endete mit einem überraschenden Geständnis: Ofarim räumte ein, gelogen zu haben. Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt. Ofarim ist damit nicht vorbestraft.