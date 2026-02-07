Gil Ofarim bricht Schweigen im Dschungelcamp: Das sagt sein Anwalt

«Jetzt könnte es natürlich eine Manipulation gewesen sein, also bewusst, vorsätzlich. Oder aber auch ein technischer Defekt», sagt Stevens in dem Video. Letzteres habe sich alleine schon dadurch nicht ausschliessen lassen, weil «die Polizei diese Videos aus der Hotellobby erst zwei Tage nach dem Vorfall sichergestellt hat. Das heisst, in diesen zwei Tagen hätte jemand theoretisch an diesen Videos herummanipulieren können.» Man habe nicht die Server sichergestellt, sondern die Videos auf einen USB–Stick kopiert. «Natürlich kann auch da der Fehler entstanden sein», sagt Stevens. «Das sind jetzt alles Spekulationen, das weiss man nicht. Fakt ist: Diese zwei Sekunden fehlen und das ist natürlich suboptimal.» Für das Verfahren habe dies allerdings keinerlei Bedeutung.