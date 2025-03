Gil Ofarim: «Das Video war der grösste Fehler meines Lebens»

Musiker Gil Ofarim (42) steht vor seinem Comeback–Konzert. Der Auftritt mit dem Titel «Gil Ofarim – Korrektur der Zeit 2025 – Nach Jahren das erste Konzert!» findet am 17. April im Musikclub Matrix in Bochum statt. Mindestens ein neues Lied wird dann auch zu hören sein, denn die neue Single «Korrektur der Zeit» kündigt er via Instagram für «Morgen ...» an.