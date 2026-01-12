Gil Ofarim: Deshalb macht er beim Dschungelcamp mit

Er bezeichnet das Format als ein «hochspannendes psychologisches Experiment». Die Teilnahme versteht Ofarim, der in den vergangenen Jahren vor allem durch seine erfundenen Antisemitismus–Vorwürfe und das nachfolgende Gerichtsverfahren Schlagzeilen machte, als eine Art Neuanfang. «Ich habe in den Jahren, in denen ich nicht in der Öffentlichkeit war, für mich festgestellt, wer ich bin und was ich kann. Ich bin Künstler, ich bin Musiker und ich möchte wieder zurück auf die Bühne und vor Publikum spielen», sagt er.