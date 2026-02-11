Gil Ofarim entschuldigt sich bei Hotelmitarbeiter: «Es tut mir leid!»

Gil Ofarim (43) hat sich erstmals klar und öffentlich bei dem Hotelmitarbeiter, dem er Antisemitismus vorgeworfen hatte, entschuldigt. In der RTL–Sendung «Punkt 12» sprach Moderatorin Katja Burkard (60) den frisch gekrönten Dschungelkönig direkt auf den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. an und fragte: «Kannst du denn sagen: ‹Es tut mir leid›, was dem Markus W., dem Hotelmitarbeiter durch dein Video widerfahren ist?» Daraufhin sagte Ofarim, er habe dies bereits persönlich und vor Gericht getan. Anschliessend fügte er hinzu: «Ich kann mich nur wiederholen: Alles was da passierte und im Nachgang alles: Es tut mir leid!»