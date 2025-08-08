Gil Ofarim hat am Freitag überraschend geheiratet

Das hat sein Manager dem Sender RTL bestätigt, nachdem zuvor die «Bild»–Zeitung berichtet hatte. Seiner Freundin habe er im Seeschloss Monrepos im baden–württembergischen Ludwigsburg am 8. August das Jawort gegeben. Ofarims neue Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit. Laut seines Managers sei es daher auch nicht klar, ob es in den sozialen Medien offizielle Hochzeitsbilder zu sehen geben wird. Für Ofarim, den Sohn des 2018 gestorbenen Sängers Abi Ofarim, ist es die zweite Ehe. Aus seiner ersten hat der Musiker zwei Kinder.