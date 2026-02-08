Gil Ofarim im Dschungelcamp-Finale: Diese Promis sind ebenfalls dabei

Da mit Ariel die grösste Gil–Kritikerin das Camp verlassen hat – zum Abschied gab es einen kühlen Händedruck für den Musiker – musste Simone weiter nachhaken. «Wir hätten erwartet, Gil entschuldigt sich hier auf dieser sehr grossen Plattform», sagte sie im Dschungeltelefon. Er habe sich nicht entschuldigt und deshalb verstehe sie nicht, wie er immer noch im Camp sei, konfrontierte sie ihren Mitstreiter direkt. Er verstehe es selbst nicht, gab Gil zu und versicherte ihr aber auch: «Ich habe mich entschuldigt, mehrfach.» Dies habe er in den Interviews getan, jedoch nicht vor seinen Mitcampern. «Warum kann er es im Telefon, aber im Camp nicht mehr?», zeigte sich Patrick skeptisch.