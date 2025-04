Gil Ofarim: So verlief sein Bühnen-Comeback in Bochum

Gil Ofarim (42) hat vor Gericht zugegeben, einen antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel erfunden zu haben. Seitdem war es still um ihn geworden. Nun hat er sein Bühnen–Comeback gefeiert. Ein erstes Konzert gab er am 17. April in Bochum. Ausverkauft waren die Tickets in der «Matrix» mit rund 200 Besuchern selbst im kleinsten Saal jedoch nicht.