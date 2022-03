Gil Ofarim: Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt Anklage

Man habe umfangreiche Ermittlungen mit Zeugenvernehmungen und dem Einsatz eines digitalforensischen Sachverständigen durchgeführt und sei zu dem Schluss gekommen, dass sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft «das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet» hat. Demgegenüber hat die Staatsanwaltschaft gegen Gil Ofarim wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung in zwei Fällen, davon einmal in Tateinheit mit Verleumdung, Anklage am Landgericht Leipzig erhoben.