Gil Ofarim und mehr: Diese Skandal-Promis ziehen ins Dschungelcamp

Im Februar 2025 hatte Samira die Trennung von Serkan bekannt gegeben. Als Grund nannte sie «mehrere Vertrauensbrüche» von Seiten ihres Partners, den sie 2021 bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt hatte und mit dem sie zwei Kinder hat. Reality–Kollegin Eva Benetatou gestand später einen einmaligen Seitensprung mit Serkan. Wie wird das Aufeinandertreffen der beiden Frauen werden? «Ich streite nicht über meinen Ex, mit niemandem, habe ich immer noch nicht vor», gab Samira in einer Instagram–Story bekannt. Das ein oder andere habe sie aber natürlich schon zu sagen und «eine Überraschung» habe sie auch noch für Benetatou, kündigte sie geheimnisvoll an.