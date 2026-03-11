Gillian Anderson erobert den Laufsteg in Paris

Anderson trug ein Minikleid in einem warmen Gelbton mit kunstvollen Verzierungen in Gold und Silber und einem markanten Ausschnitt. Ihre blonden Haare hatte sie mit einem Zacken–Haarreif zurückgesteckt. Die 57–Jährige schritt in braunen High Heels über den mit Gras gestalteten Laufsteg. Auf Instagram teilte Anderson einige Eindrücke der Show und schrieb: «Was für eine Ehre, die Show von Miu Miu abzuschliessen. Kneife mich immer noch.»