Gillian Anderson glänzt in Patchwork-Kleid

Auszeichnung in Frankreich

Anderson war in Südfrankreich, um den «Icon Award» des Magazins «Variety» entgegenzunehmen. Der 53-Jährigen gelang ihr Durchbruch Anfang der 1990er Jahre mit ihrer ersten grossen Fernsehrolle als Special Agent Dana Scully in der Serie «Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI». Mit ihrem Serienpartner, David Duchovny (61), feierte sie damit grosse Erfolge. Sie erhielt für ihre Darstellung zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Golden Globe und Emmy. Die beiden wichtigen Preise gewann sie 2021 erneut für ihre Darstellung der Margaret Thatcher in der britischen Fernsehserie «The Crown».