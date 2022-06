«Gilmore Girls»-Star Lauren Graham: Trennung nach über zehn Jahren

2014 erklärte Graham in der Show von Ellen DeGeneres (64), dass sie «wirklich glücklich» mit ihrem Partner sei. Der hatte zwei Jahre später auch einen kleinen Auftritt als Parkranger im «Gilmore Girls»-Revival von Netflix mit dem Titel «Gilmore Girls: Ein neues Jahr». Graham schlüpfte dafür noch einmal in ihre berühmte Rolle Lorelai Gilmore. Vergangenes Jahr verriet die Schauspielerin erneut bei Ellen DeGeneres, dass sie während neuer Dreharbeiten wegen der Corona-Beschränkungen nicht zu Krause heimreisen konnte. Insgesamt fünf Monate dauerte demnach die zwischenzeitliche Trennung. Was am Ende dazu geführt hat, dass die Schauspieler die Beziehung ganz beendeten, ist nicht bekannt.