Gina Lückenkemper ist Sportlerin des Jahres

Die Leichtathletin Gina Lückenkemper (26) ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2022. Der Sprint-Star wurde am Sonntag bei einer Gala im Kurhaus in Baden-Baden geehrt. Sie hatte bei den European Championships in München Gold über 100 Meter und mit der Staffel gewonnen. Auf die weiteren Podiums-Plätze kamen die dreimalige «Sportlerin des Jahres» Malaika Mihambo (Weitsprung) und Natalie Geisendörfer (Rodeln).