Gina-Maria Schumacher beeindruckt bei Reit-Wettkampf in Las Vegas

Es ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im sogenannten Westernreiten: Am vergangenen Wochenende fand in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas der «The Run for a Million»-Wettkampf statt (auf Deutsch etwa: «Reite für eine Million»). Bei dem laut Webseite «reichsten Event in der Geschichte des Westernreitens» belegte Michael Schumachers (54) Tochter Gina-Maria Schumacher (26) einen beeindruckenden geteilten dritten Platz, und kam dadurch auf ein sagenhaftes Preisgeld von 75.000 US-Dollar (umgerechnet rund 69.000 Euro).