Gina-Maria Schumacher und ihr Ehemann feiern auf Oktoberfest in Texas

Die erfolgreiche Westernreiterin Gina–Maria Schumacher lebt mit ihrem aus Baden–Württemberg stammenden Ehemann seit einiger Zeit in den USA. In einem Interview mit der Reitsport–Reporterin Savannah Magoteaux verriet sie 2022: «Wir sind ganz nach Texas umgezogen.» Die beiden sind seit rund sieben Jahren ein Paar und waren seit 2023 verlobt. Zuvor lebte Gina–Maria Schumacher auf dem Familien–Anwesen am Genfer See in der Schweiz.