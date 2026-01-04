Gina Schumacher gratuliert Papa Michael zum Geburtstag

Gina Schumacher (28) ehrte ihren Vater Michael Schumacher (57) an dessen Geburtstag am 3. Januar mit einem emotionalen Geburtstags–Post auf Instagram. «Der Beste für immer», schreibt sie an ihren berühmten Vater gewandt und fügt an: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa». Dazu ein rotes Herz.
Familienbild aus alten Zeiten
Zum Geburtstag der Formel–1–Legende veröffentlichte Tochter Gina ausserdem ein privates Familienfoto aus alten Zeiten. Darauf zu sehen ist der junge Michael Schumacher mit seiner Familie. Die noch kleine Gina Schumacher sitzt auf Papas Schoss, Sohn Mick Schumacher, heute 26, steht davor. Ehefrau Corinna Schumacher (56) hält einen Hund auf dem Arm, Michael Schumacher streichelt auf dem Schnappschuss einen weiteren Vierbeiner.
Das Bild ist eine Erinnerung an die Zeit der Schumachers, als bei der Familie noch alles in Ordnung war. Michael Schumacher verunglückte vor 12 Jahren am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer. Der einstige Rennfahrer stürzte auf einen schneebedeckten Felsen und erlitt schwere Verletzungen. Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im Jahr 2014 befindet er sich in privater medizinischer Rehabilitation. Seine Familie hält seinen Gesundheitszustand strikt privat.