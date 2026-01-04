Gina Schumacher gratuliert Papa Michael zum Geburtstag

Das Bild ist eine Erinnerung an die Zeit der Schumachers, als bei der Familie noch alles in Ordnung war. Michael Schumacher verunglückte vor 12 Jahren am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer. Der einstige Rennfahrer stürzte auf einen schneebedeckten Felsen und erlitt schwere Verletzungen. Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus im Jahr 2014 befindet er sich in privater medizinischer Rehabilitation. Seine Familie hält seinen Gesundheitszustand strikt privat.