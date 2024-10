Gina Schumacher trennt sich von ihrem prominenten Nachnamen

Gina Schumacher (28) hat nach der Hochzeit mit Iain Bethke (28) offenbar ihren berühmten Nachnamen abgelegt. Das wurde indirekt auf dem Social–Media–Account der Pferde–Ranch der Familie in Texas, USA, bekannt gegeben. Zu einem Foto mit vier Pferden schrieben die Ranch–Betreiber am Dienstag etwa auf Instagram: «Unsere Babys werden gross! Wir freuen uns darauf, mit dieser Gruppe aussergewöhnlicher Talente zu beginnen! Lust auf Shopping? Besuchen Sie uns!» So weit, so normal. Das Besondere zeigt sich im Fotocredit, denn hier wird «Gina Bethke» genannt.