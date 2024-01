Gina und Mick Schumacher teilen rührende Worte für Papa Michael

Mick Schumacher, der inzwischen selbst in der Formel 1 fährt, postete in einer Instagram–Story ein süsses Vater–Sohn–Foto. Darauf sind beide in voller Rennfahrermontur samt Helm zu sehen, Mick Schumacher noch als Kleinkind. «Alles Gute zum Geburtstag an den besten Papa überhaupt. Liebe dich», schrieb der 24–Jährige.