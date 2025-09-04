Giorgio Armani gestorben: Prominente trauern um eine Legende

Mit Russell Crowe (61) trauert ein weiterer grosser Name aus der Traumfabrik. Der Schauspieler erinnert sich an die Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Jahr 1997 auf der Plattform X zurück. Nachdem sein Gepäck nicht angekommen war, wurde er in einen Armani–Laden geschickt, um einen Anzug für die Premiere des Films «L.A. Confidential» zu kaufen. «Das war der Beginn einer Liebesbeziehung zu Armani–Anzügen, die bis heute anhält», schreibt Crowe. Viele grosse Momente habe er in Armani erlebt, darunter Preisverleihungen und seine Hochzeit. Es sei sogar geplant gewesen, dass er Giorgio Ende des Monats in Mailand trifft.