Giovanni Zarrella: Gesundheitsupdate nach «unumgänglicher» Operation

Wiedersehen mit Zarrella an Weihnachten

Am 25. Dezember wird der Sänger in der «Helene Fischer Show» (ZDF) zu sehen sein. Die Sendung wurde allerdings in der ersten Dezemberwoche in Düsseldorf aufgezeichnet. Neben Zarrella treten in der diesjährigen Weihnachtsshow auf: Florian Silbereisen (43), Hape Kerkeling (60), Marianne Rosenberg (69), Maite Kelly (45), Álvaro Soler (33), Nino de Angelo (61) oder der internationale Star Robbie Williams (50).