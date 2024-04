Giovanni Zarrella gibt «The Voice of Germany»-Ausstieg bekannt

Deshalb steigt Giovanni Zarrella bei «The Voice of Germany» aus

Nachdem er am Vorabend bei «The Masked Singer» als Mysterium enttarnt wurde, meldete sich Zarrella am Sonntag (14. April) in einer Instagram–Story zu Wort und erklärte die Gründe hinter seinem Ausstieg. «Für mich geht es jetzt wild weiter», erklärt er. In den kommenden Wochen und Monaten stünden zahlreiche Proben und Aufzeichnungen für seine «Die Giovanni Zarrella Show» im ZDF an. «Das heisst für mich natürlich: proben, proben, proben», so der Musiker und Moderator. Die Show habe «all meine Aufmerksamkeit verdient». Bis zum Spätsommer stünden insgesamt noch drei Ausgaben der Sendung an.