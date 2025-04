Giovanni Zarrella lädt hochkarätige Stars zur «grossen Tanzparty»

Auch für die US–amerikanische Pop– und Schlagersängerin Peggy March (77) ist der Auftritt am Bodensee etwas Besonderes: Sie gewann vor 60 Jahren bei den Schlagerfestspielen in Baden–Baden. In der Show wird sie jetzt mit ihrem Klassiker «Mit 17 hat man noch Träume» in einer neuen Duettversion mit Oli.P. auftreten. «Legenden–Alarm! Wir sind megahyped, euch die unglaubliche Peggy March auf unserer Bühne zu präsentieren! Diese Powerfrau hat Musikgeschichte geschrieben und zeigt uns, dass wahre Leidenschaft kein Verfallsdatum kennt», kündigt die offizielle Instagram–Seite der Show die Musikerin an.