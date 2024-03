Giovanni Zarrella schwärmt von Bruder Stefanos «Let's Dance»-Leistung

Giovanni Zarrella (46) bringt am 22. März mit «Danza» eine neue Single im Italo Disco Sound an den Start. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Sänger von seinen Album–Plänen, seinen Ansprüchen an sich als Entertainer und seinen Träumen im Leben. Zudem spricht er über seine Tanz–Performances und verrät, wie er die Tanzkünste seines Bruders Stefano Zarrella (33) einschätzt, der derzeit in der RTL–Tanzshow «Let's Dance» mitmacht.