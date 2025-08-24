«Giovanni Zarrella Show»: Grosses Wiedersehen für Sandy Meyer-Wölden

Schon vorab erklärte Sasha gegenüber der «Bild»–Zeitung augenzwinkernd, was sein Alter Ego in den Jahren seiner Bühnenabwesenheit so alles getrieben habe: «Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt–Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt», wird er zitiert. Das sei alles sehr aufregend gewesen, aber am Ende habe er festgestellt, dass ihn nichts so sehr erfülle wie die Musik – «deshalb bin ich jetzt zurück».