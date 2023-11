«Giovanni Zarrella Show»: Jana Inas Fehlen lässt Gerüchteküche kochen

Für den titelgebenden Gastgeber ist die neue Ausgabe der «Giovanni Zarrella Show» etwas ganz Besonderes gewesen: Die Sendung vom Samstagabend (18. November) war die zehnte Folge der Musikshow. Das Jubiläum wusste Zarrella (45) mit namhaften nationalen wie internationalen Stars zu feiern. Doch ausgerechnet die wichtigste Person in seinem Leben fehlte: Ehefrau Jana Ina Zarrella (46), die bislang noch in allen neun vorangegangenen Ausgaben vor Ort im Publikum sass, war nirgends zu sehen – was Showmaster Zarrella im Gespräch mit Sarah Engels (31) in Erklärungsnöte brachte.