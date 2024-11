Giovanni Zarrella: So kam es zum Weihnachtssong mit Cher

Was für eine Ehre: Giovanni Zarrella (46) singt zusammen mit Weltstar Cher (78). Der deutsch–italienische Musiker hat dem Remake ihres letztjährigen Weihnachtshits «DJ Play A Christmas Song» eine italienische Strophe beigesteuert. Darin besingt Zarrella den Zauber der Heiligen Nacht: «Questa notte fa così bene perché / Tutto il mondo è unito da una luce che / Riesce a brillare, solo a Natale», was übersetzt bedeutet: «Diese Nacht fühlt sich so gut an, weil die ganze Welt vereint ist durch ein Licht, das nur an Weihnachten erstrahlt.»