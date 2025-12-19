Giovanni Zarrella überrascht mit Weihnachtskonzert im Bundestag

«Eine wirklich grosse Ehre»

Auf Instagram teilte der Sänger ein Video seines Auftritts und zeigte sich sichtlich bewegt. «Es ist für mich eine wirklich grosse Ehre, an diesem historischen Ort für das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, singen zu dürfen», schrieb er zu den Aufnahmen. Besonders in schwierigen Momenten habe Musik eine besondere Bedeutung: «Gerade in diesen so anspruchsvollen Zeiten kann uns die Musik und die damit verbundenen Emotionen eine grosse Unterstützung sein.»