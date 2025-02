Giovanni Zarrella verlängert beim ZDF: Mehr Shows für den Entertainer

Mehr Musikshows mit Zarrella

Die neuen Ausgaben der «Giovanni Zarrella Show» werden der Mitteilung zufolge jeweils unter einem besonderen Motto stehen. Am kommenden Samstag (20:15 Uhr) ist das Thema der Live–Ausgabe «All you need is love». Zarrella will dann Liebeslieder von und mit Howard Carpendale oder unter anderem Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Ross Antony und Roland Kaiser präsentieren. Die Band Karat feiert in der Show zudem ihr 50–jähriges Jubiläum, heisst es vorab.