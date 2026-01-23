Giovanni Zarrella wird kein «The Voice»-Coach: Das ist der Grund

Kein Sieg gefeiert

2023 war Zarrella Teil der 13. Staffel. Er nahm neben Shirin David (30), Ronan Keating (48) sowie den Brüdern Bill und Tom Kaulitz (36) Platz. Am Ende gewann das Team der Kaulitz–Zwillinge mit Malou Lovis Kreyelkamp (26). Die Absage für 2026 sei ihm «alles andere als leichtgefallen», gab der Moderator im Interview mit der «Bild» nun an. «Umso mehr hoffe ich, dass sich 2027 wieder die Möglichkeit ergibt, zu ‹The Voice of Germany› zurückzukehren.» Doch warum hat der Moderator abgesagt?