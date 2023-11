«Girl Crush»: Britney Spears schwärmt von Taylor Swift

Wie Spears in der Caption erklärt, begegneten sich die beiden Frauen zunächst während Spears' «Oops!... I Did It Again»–Tour das erste Mal. Damals hatte Swift noch kein Album veröffentlicht, ihr selbstbetiteltes Debüt erschien erst 2006. Grosse Ambitionen hatte sie aber auch 2003 schon, wie Britney berichtet.