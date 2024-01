«Girl You Know It's True»-Crew trauert um Produzent Frank Farian

Zahlreicher Fans und die Musik–Branche trauern um Frank Farian (1941 – 2024). Am Dienstag gab seine Familie bekannt, dass der Sänger, Produzent und Komponist im Alter von 82 Jahren in seinem Zuhause in Miami verstorben sei. Diese Nachricht bestürzt auch die Crew und den Cast des Biopics «Girl You Know It's True» von Regisseur Simon Verhoeven (51). Der Film läuft seit Dezember 2023 in den Kinos und erzählt die Geschichte um den Skandal der von Farian gegründeten Musikgruppe Milli Vanilli.