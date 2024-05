Girls Aloud überraschen Fans mit Megamix ihrer grössten Hits

Girls Aloud starten wieder richtig durch. Am Freitag und Samstag (17. und 18. Mai) beginnt die Reunion–Tour der Girlband, bestehend aus Cheryl Cole (40), Nadine Coyle (38), Nicola Roberts (38) und Kimberley Walsh (42), mit zwei ersten Konzerten in Dublin. Anschliessend werden über 25 weitere Shows in Irland und dem Vereinigten Königreich folgen. Zu diesem Anlass haben die Musikerinnen jetzt überraschend einen neuen Megamix ihrer grössten Hits veröffentlicht.