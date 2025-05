«Girls»-Schöpferin Lena Dunham meldet sich mit «Too Much» zurück

Wie ihre Serienheldin ist auch Lena Dunham in New York City geboren – inzwischen lebt sie mit ihrem britisch–peruanischen Ehemann, dem Musiker Luis Felber (38), in London. Gemeinsam entwickelte das Paar das Konzept zu «Too Much». Dunham schrieb das Drehbuch und übernahm auch die Regie der zehnteiligen Serie.