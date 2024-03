Gisele Bündchen: Mit Ernährung gegen Panikattacken und Depressionen

Gisele Bündchen (43) hat ihre psychischen Probleme unter anderem mit einer Ernährungsumstellung in den Griff bekommen. In der Show «The View» erzählte sie am Donnerstag, dass sie sich in ihren 20ern durch einen Wandel in ihrem Lebensstil von «schweren Depressionen und Panikattacken» befreien konnte. «Ich hatte keine Ahnung, dass es mit meinem Lebensstil zusammenhing und Essen war ein grosser Teil davon», sagte das Model in der Show. «Ich habe nicht wirklich darauf geachtet. Ich war einfach mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs».