Gisele Bündchen strahlt bei erstem Auftritt seit ihrer Hochzeit

Da strahlt jemand: Drei Monate nach ihrer privaten Hochzeit mit dem Jiu–Jitsu–Trainer Joaquim Valente (38) hat sich Supermodel Gisele Bündchen (45) erstmals wieder bei einem Event auf dem roten Teppich gezeigt. Bei einem Haarprodukt–Launch in Miami zog die Brasilianerin am Freitag alle Blicke auf sich – und das nicht nur wegen ihres funkelnden Outfits.
In einem atemberaubenden, silbernen Disco–Kleid mit hauchdünnen Trägern verkörperte Bündchen das Motto des Abends: «Glimmer». Ihre Haare trug sie streng zurückgekämmt und zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden – passend zum Launch eines neuen Glanz–Sprays. Ihren Look kombinierte die 45–Jährige mit eleganten Stilettos, einem Diamantarmband und funkelnden Ohrhängern. Doch das am genauesten beobachtete Accessoire war ein schlichtes, goldenes Band an ihrem linken Ringfinger – ihr Ehering.
Erster Auftritt seit Monaten
Es war Bündchens erster öffentlicher Auftritt seit der Nachricht, dass das Model und Joaquim Valente sich am 3. Dezember 2025 in einer intimen Zeremonie in Florida das Jawort gegeben hatten. Erst Anfang des Jahres feierte das Paar, das seit 2022 liiert ist, den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes.