Gisele Bündchen über Fremdgeh-Gerüchte: «Das ist eine Lüge»

Model will ihr Leben nicht vor Klatschblättern ausbreiten

In einem Interview mit der «New York Times» räumte Bündchen nun mit diesen Spekulationen auf und gab Einblicke in ihr neues Liebesglück. Zu den hartnäckigen Untreue–Gerüchten gab sie darin ein klares Statement ab. «Das ist eine Lüge», erklärte sie dort. Abgesehen davon weigere sie sich, ihr Leben zum «Gegenstand von Klatschblättern» machen zu lassen. «Ich werde mich nicht einer solchen Überprüfung unterziehen», so das Model.